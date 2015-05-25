Регуляторная служба не разрешила повысить тарифы на железнодорожные грузоперевозки

"Принимая во внимание многочисленные замечания субъектов хозяйствования, которые стали одной из ключевых причин решения Госрегуляторной службы об отказе в согласовании проекта приказа Мининфраструктуры, нам необходимо найти компромиссный вариант решения существующей проблемы в сфере железнодорожных грузовых перевозок", - цитирует пресс-служба Госрегуляторной службы главу ведомства Ксению Ляпину.

Согласно сообщению, предпосылками для разработки указанного проекта приказа стали: сложная ситуация в "Укрзализныце", следствием которой является недавно объявленный технический дефолт предприятия; события в Восточной Украине, которые привели к нарушению операционной деятельности и имели существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность и финансовые показатели; рост цен на основные средства (материалы, топливо и т.д.); значительное падение товарооборота; долги по оплате труда работников предприятия; а также «коррупционные проявления и злоупотребления служебными обязанностями некоторых работников "Укрзализныци" в течение последних лет».

«Только механическое повышение тарифов, без структурных изменений в составе "Укрзализныци", не может быть эффективным мероприятием по повышению рентабельности предприятия и со временем снова потребует повышения тарифов. Поэтому необходимы существенные структурные реформы отрасли в целом", - подчеркнула Ляпина.

Также сообщается, что в ходе встречи представителей Госрегуляторной службы, Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Антимонопольного комитета, "Укрзализныци", а также общественных объединений и субъектов хозяйствования, ее участники рекомендовали "Укрзализныце" провести анализ эффективности использования средств, полученных от последнего повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки, в частности, в январе 2015 года на 30%, и результаты анализа опубликовать на своем официальном сайте.

Кроме того, участники встречи предложили Мининфраструктуры, Минэкономики и руководству "Укрзализныци" публично обсудить проект финансового плана железнодорожного монополиста, а также активизировать совместную работу по созданию независимого органа регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта и субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность на смежных рынках.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил о подписании финплана «Укрзализныци» на 2015 год с показателем дохода в размере 46-47 млрд грн, в то время как по оперативным данным в 2014 году доходы ведомства составили 50,1 млрд грн. В настоящее время проект финансового плана «Укрзализныци» передан на согласование Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли.

Ранее Пивоварский констатировал, что непродуманность сегодняшних тарифов на перевозки ж/д транспортом вынудила предприятия перевести часть своих грузов на автотранспортные перевозки.

В конце февраля 2015 года "Укрзализныця" инициировала очередное повышение тарифов на грузоперевозки на 25% в связи с резким ухудшением экономической ситуации в стране. Предложение было одобрено Министерством инфраструктуры, однако еще не вступило в силу.

«Укрзализныця» уже неоднократно повышала тарифы на грузоперевозки. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года «Укрзализныця» проиндексировала тарифы на 12,5%. Таким образом, если последнее предложение ведомства вступит в силу, то цены на железнодорожные перевозки за год увеличатся на 83%.

По словам руководителей крупнейших промышленных предприятий металлургической, строительной, горной и химической промышленности, безмерное повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки не обусловлено рыночными законами, а вытекает из позиции «Укрзализныци» как монополиста в отрасли.

12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия и о намерении провести реструктуризацию внутреннего и внешнего долга на сумму около 32 млрд грн, о которой ведомство намерено договориться с кредиторами в ближайшие два месяца.