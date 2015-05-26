Крымские водители не спешат переходить на российские номера

В оккупированном Крыму в настоящее время замедлился процесс перерегистрации транспорта и замены водительских удостоверений в связи с сокращением количества крымчан, обращающихся в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД.

Как сообщил представитель оккупационной власти - заместитель начальника крымского управления ГИБДД Олег Казаков, наплыв владельцев транспортных средств и водителей уменьшился в связи с продлением сроков перерегистрации автомобилей и замены водительских удостоверений, а также в связи с началом курортного сезона, пишут «Новости Крыма».

«Сейчас нет ажиотажа, как было раньше, процесс идет в рабочем порядке», - отметил Казаков. Он добавил, что говорить об определенных сроках завершения процесса перерегистрации автомобилей и замены водительских прав в Крыму преждевременно, поскольку «пока достаточно мало перерегистрировано транспорта».

Читайте такжеПравительство хочет определить 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма

«Министр финансов Крыма» Владимир Левандовский недоволен, что из 800 тыс. единиц транспорта в Крыму на данный момент перерегистрировано около 200 тыс., из-за чего "бюджет недополучает значительные средства от транспортного налога".

«Согласно данным управления ГИБДД, на территории Крыма прошли регистрацию только 200 тыс. автотранспортных средств из 800 тыс. В результате поступления налога на транспорт за I квартал составили всего 493 тыс. руб. Это даже не 1%, а 0,6%», - подчеркнул Левандовский.

Читайте такжеЭкс-премьера России могут обвинить в сепаратизме за слова о возврате Крыма в состав Украины

Совет Федерации Федерального Собрания РФ в четверг одобрил принятые Государственной думой поправки в статью 3 закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс РФ об административных правонарушениях», в соответствии с которыми сроки замены иностранных водительских удостоверений продлеваются до 2017 года.