4G-связь в Украине может появиться уже в 2017 году

11:40, 26 мая 2015
Транспорт/Связь
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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации планирует приступить к лицензированию связи четвертого поколения (4G) в 2017 году.

REUTERS

Об этом сообщил глава ведомства Александр Животовский, выступая на конференции Ukrainian Telecoms Forum 2015, сообщает «Економическая правда».

По его словам, в ближайшее время регулятор представит дорожную карту внедрения 4G. 

Для того, чтобы запустить процесс, как говорит Животовский, нужно провести ревизию использования радиочастотного ресурса. Этот процесс начнется в ближайшее время.

По словам Животовского, есть пять основных диапазонов частот, где можно будет внедрять 4G: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2300 МГц, 2500 МГц.

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Напомним, в феврале 2015 года НКРСИ выдала на аукционе 3 лицензии на 3G-связь. Их получили "Киевстар", "МТС Украина" и "Астелит" (life:)).

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