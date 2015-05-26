4G-связь в Украине может появиться уже в 2017 году

Об этом сообщил глава ведомства Александр Животовский, выступая на конференции Ukrainian Telecoms Forum 2015, сообщает «Економическая правда».

По его словам, в ближайшее время регулятор представит дорожную карту внедрения 4G.

Для того, чтобы запустить процесс, как говорит Животовский, нужно провести ревизию использования радиочастотного ресурса. Этот процесс начнется в ближайшее время.

По словам Животовского, есть пять основных диапазонов частот, где можно будет внедрять 4G: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2300 МГц, 2500 МГц.

Читайте также«Киевстар» запускает в тестовом режиме 3G-сеть в Киеве и Львове

Напомним, в феврале 2015 года НКРСИ выдала на аукционе 3 лицензии на 3G-связь. Их получили "Киевстар", "МТС Украина" и "Астелит" (life:)).