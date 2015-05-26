В Украине объявили конкурс на строительство первой концессионной дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") официально объявило о старте конкурсного отбора подрядчика на строительство и эксплуатацию первой в Украине концессионной автодороги по маршруту Львов - Краковец.

Об этом сказано в объявлении «Укравтодора» о старте концессионного конкурса, текст которого опубликован в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, протяженность новой автомобильной дороги Львов - Краковец составит 84,4 км, она будет проходить параллельно существующей автодороге М10 от МАПП «Краковец» до Львова и будет включать северный объезд этого города, который соединяется с магистралями М09 на севере и М06 на востоке от Львова.

Срок строительства новой дороги составит ориентировочно 4 года, срок эксплуатации – ориентировочно 45 лет, срок концессии – приблизительно 49 лет.

Новая автодорога будет состоять из четырех участков: Краковец - Яворив (20 км), Яворив - Ивано-Франково (40 км), Северный объезд Львова от Ивано-Франково до М09 (14,4 км) и Северный объезд Львова от М09 до М06 (10 км).

Конечный срок подачи концессионных заявок на участие в конкурсе – до 11:00 24 июля 2015 года; раскрытие концессионных заявок – в 14:30 того же дня, при условии, что концессиедатель – "Укравтодор", не примет решение о продлении сроков; уведомление претендентов конкурса о допуске (недопуске) к участию – до 7 сентября 2015 года, конечный срок подачи конкурсных предложений – до 11:00 6 ноября, раскрытие конкурсных предложений – в 14:30 того же дня (если концессиедатель не примет решение о продлении сроков).

В свою очередь, оглашение результатов конкурса и победителя запланировано на 5 января 2016 года, информирование победителя конкурса – на 11 января.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица- резиденты и нерезиденты Украины, имеющие соответствующий опыт строительства и эксплуатации таких дорог на условиях концессии, а также имеющие финансовую и техническую способность осуществления необходимых инвестиций и выполнения концессионного проекта.

«Проект начнется после подписания концессионного договора и будет продолжаться до полного выполнения сторонами обязательств по концессионному договору», - сказано в документе.

Конкурсные предложения будут рассматриваться конкурсной комиссией в течение 60 календарных дней с последнего дня их подачи.

Для подтверждения технического потенциала претендент должен подать документы о: финансировании аналогичных концессионных проектов на сумму не менее 140 млн долл. за последние 10 лет (не менее одного проекта); строительстве автодорог в качестве генподрядчика на сумму не менее 200 млн долл. каждая (минимум одни проект); опыте внедрения систем сбора платы за проезд, ведения автоматизированного учета движения транспортных средств и управления ими (минимум один проект); эксплуатации платных дорог со среднесуточной интенсивностью движения не менее 10 тыс. транспортных средств в сутки (минимум один проект).

Претендент также должен иметь возможность финансировать концессионный проект за счет собственного капитала в размере не менее 15% от его общей стоимости; иметь письмо от финучреждения с кредитным рейтингом не ниже "ААА" о заинтересованности этого учреждения в предоставлении претенденту конкурса финансовых ресурсов, в том числе заемного капитала в сумме не менее 85% от стоимости строительства объекта, в случае избрания его победителем; вывод независимого международного аудитора, который свидетельствует о безубыточной деятельности претендента за последние 5 лет.

Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского, строительство первой в Украине концессионной дороги по маршруту Львов – Краковец может обойтись инвесторам в сумму от 350 до 500 млн долл. Кроме того, по его данным, реализацией данного инфраструктурного проекта уже заинтересовалось 8 компаний, из них 6 – иностранные и 2 – украинские.

По прогнозам «Укравтодора», строительство автодороги Львов – Краковец займет до 5 лет.

В сентябре 2013 года Кабинет министров разрешил на условиях концессии строительство трех автомагистралей: Львов – Краковец, Ульяновка – Николаев – Херсон – Красноперекопск – Симферополь, а также Новомосковск – Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Симферополь.

До стадии разработки дошел только проект дороги Львов – Краковец, который ранее Мининфраструктуры оценивало примерно в 13 млрд грн.