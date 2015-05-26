В Украине создают национальную сеть мобильной связи для чиновников

Кабинет министров Украины утвердил план создания национальной сети мобильной связи для государственных органов на 2015 год.

Соответствующее решение закреплено в распоряжении правительства №523-р от 20 мая этого года.

«Утвердить план первоочередных мероприятий по созданию национальной сети мобильной связи государственных органов на 2015 год», - сказано в документе.

Кроме того, Кабмин определил Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации главным исполнителем плана мероприятий, утвержденного этим распоряжением.

Согласно документу, план создания национальной сети мобильной связи для госорганов состоит из восьми мероприятий, которые предполагается выполнить к сентябрю текущего года.

В частности, в мае необходимо определить потребности специальных пользователей в системах и средствах мобильной связи; в июне – подготовить предложения по выбору технологической платформы систем мобильной радиосвязи для отдельных групп спецпользователей; продемонстрировать пилотные проекты действующих систем мобильной связи специального назначения (сроки реализации не указаны).

Читайте такжеКабмин намерен вернуть норму "диктаторских законов" об обязательной регистрации SIM-картПлан мероприятий также предусматривает подготовку в июле технического задания по разработке эскизного проекта указанной национальной системы мобильной связи, а также подготовку предложений по обеспечению внедрения такой системы, в частности, относительно внесения изменений в законодательство, в случае необходимости, а также по обеспечению радиочастотным ресурсом, выдаче необходимых разрешительных документов (сроки реализации не указаны).

Кроме того, в августе предполагается определить объемы и источники финансирования проектирования и внедрения нацсистемы, а также провести оценку необходимых человеческих ресурсов.

Также необходимо изучить условия развертывания производства радиоэлектронных средств (радиостанций) специального назначения, подготовить предложения по организации деятельности и взаимодействия центральных органов исполнительной власти относительно внедрения нацсистемы. Сюда входят работы по организации обучения личного состава, технического обслуживания и ремонта средств радиосвязи, а также администрирования, обслуживания и развития указанной системы.

Как сообщалось, в августе 2014 года Кабмин поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) подготовить проект создания национальной сети мобильной связи для госорганов. Тогда в Госспецсвязи отмечали, что в данном случае сеть мобильной связи для специальных пользователей подразумевает защищенную диспетчерскую радиосвязь, предназначенную, в первую очередь, для силовых структур, таких как МВД, СБУ, Нацгвардии, Погранслужбы и ГСЧС.

В конце декабря прошлого года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации утвердила предварительный план Госспецсвязи по созданию национальной сети мобильной связи.