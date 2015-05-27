"Укравтодор" ожидает скорейшего выделения средств на капремонт дороги Одесса - Рени

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), это решение стало итогом переговоров руководства "Укравтодора" с депутатами Одесской области и представителями общественности, протестовавших в среду под зданием местного "Укравтодора".

"Состояние указанной международной трассы худшее из всех в Украине, однако, учитывая высокую интенсивность движения - более 170 тыс. единиц только транзитного автотранспорта в сутки, она имеет не меньшее значение, чем остальные международные транспортные коридоры", - приводит пресс-служба ведомства аргументы активистов.

В свою очередь, первый замглавы "Укравтодора" Евгений Барах сообщил, что в ведомстве знают об ужасном состоянии трассы, однако финансирование дорожной отрасли из госбюджета в этом году, как и в прошлом, предусматривает только текущий ямочный ремонт.

Читайте также"Укравтодор" провел треть запланированного в этом году объема ямочного ремонта"Объем средств для проведения указанных работ составляет более 2,1 млрд грн, а это - более 61% от суммы расходов госбюджета Украины на все дороги в 2015 году. Их едва хватит на реализацию минимума мероприятий по эксплуатационному и зимнему содержанию всей дорожной сети Украины", – цитирует пресс-служба слова Бараха.

Барах также отметил, что "Укравтодор" уже выступил с инициативой направить остатки средств в сумме 6,1 млрд грн, привлеченных Госагентством под государственные гарантии в течение 2012-2013 годов, однако так и не выделенных, на ремонт автодорог.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора".

По словам руководства "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

16 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк в целях повышения безопасности на украинских дорогах поручил "Укравтодору" срочно использовать на ремонт дорог выделенный из бюджета 1 млрд грн.

Ежегодно в Украине закатываются асфальтом до 3 млн кв. м ям. В 2013-2014 годах на эти цели было потрачено до 600 млн грн.