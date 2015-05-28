Правительство выделило около 550 милионов гривен на строительство дороги Львов – Ивано-Франковск

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства № 323 от 25 мая 2015 года.

«Кабинет министров постановляет утвердить порядок использования средств государственного бюджета, предназначенных для развития дорожного хозяйства областей украинской части Карпатского еврорегиона (в частности, дорог Мукачево – Львов, Татаров – Каменец-Подольский, Стрый – Мамалыга)", - сказано в документе.

Читайте также"Укравтодор" ожидает скорейшего выделения средств на капремонт дороги Одесса - РениВ частности, согласно правительственному постановлению, на этот год Кабмин выделил на ремонт и строительство дороги Н-09 "Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бобрка - Львов" 547,5 млн грн бюджетных средств, в том числе в пределах Закарпатской области - 37,5 млн грн, в пределах Ивано-Франковской области - 310 млн грн, в пределах Львовской области - 200 млн грн.

Кроме того, на текущий ремонт дороги Н-10 "Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга (на Кишинев)" правительство выделяет 77,5 млн грн, в том числе в пределах Ивано-Франковской области - 40 млн грн, в пределах Черновицкой области - 37,5 млн грн, а на дорогу Р-24 "Татаров - Косов - Коломыя - Борщев - Каменец-Подольский" в пределах Ивано-Франковской области будет направлено 75 млн грн.

Читайте такжеКабмин до 2017 года создаст госфонд для ремонта и строительства дорогВ сообщении отмечается, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров выделил 550 млн грн на строительство автомобильной дороги по маршруту Львов – Бобрка – Ивано-Франковск. По его словам, из 700 млн грн, предусмотренных для строительства дорог в Западном регионе, 550 млн грн выделят на строительство одной "нормальной" дороги, а остальные средства - на текущий ремонт дорог в регионе.

Министерство инфраструктуры Украины в первой половине июня намерено определиться с выбором подрядчика на строительство автомобильной дороги по маршруту Львов – Бобрка – Ивано-Франковск.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, при строительстве данного участка автодороги будут использованы технологии горячего и холодного ресайклинга, а гарантированный срок использования новой дороги составит до 10 лет.

По словам руководства "Укравтодора", более 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. При этом ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается в сумму не менее 60 млрд грн, а на развитие и содержание дорог в 2015 году из бюджета выделено всего 3,5 млрд грн.