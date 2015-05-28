«Укрзализныця» и грузоотправители нашли компромисс в вопросе повышения тарифов

Среди наиболее важных составляющих достигнутого компромисса можно выделить решение отменить распоряжение КМУ № 209-р «О мероприятиях по урегулированию ситуации по организации железнодорожных грузовых перевозок», что позволит восстановить конкуренцию на рынке грузоперевозок. Кроме того, будет поддержана энергетическая отрасль. В частности, тариф на перевозку угля повысится не более, чем на 5%. Таким образом, среднерыночный рост тарифа на перевозку грузов составит 18%, а не 25% как это предусмотрено в Проекте приказа МИУ от 5 марта, вызывавшем достаточно критичную оценку со стороны бизнеса, сообщает «РБК-Украина».

Среди других мер: унификации тарифов на перевозку порожних вагонов на уровне второго класса грузов, что приведет к среднерыночному удорожанию порожнего пробега лишь на 20% ( ранее планировалось 84%). За счет унификации абсолютного значения вагонной составляющей тарифа будет стимулироваться перевозка более дешевых грузов.

Был согласован и пункт о том, чтобы на 30% снизить стоимость грузоперевозок на коротких расстояниях и в то же время повысить их стоимость на более длинных. Это позволит не только привлечь дополнительных грузоотправителей, которые ранее пользовались автотранспортом, но и в свою очередь позволит повысить сохранность автомобильных дорог и снизить затраты, связанные с их ремонтом.

«В целом у «Укрзализныци и МИУ подход правильный, потому что сейчас не стоит совершать лобовое повышение тарифов, так как экономика и так находится не в лучшем состоянии, в том числе и экспортеры, чтобы безболезненно перенести подорожание», - отметил директор «Центр транспортных стратегий» Сергей Вовк.

Болезненный процесс поднятия тарифов «Укрзализныця» начала еще в прошлом году. В 2015-ом году поэтапное повышение железнодорожных тарифов было продолжено. Так, первая волна подорожания прошла феврале-марте этого года. Тарифы повысились на 30%. А, согласно проекту приказа Министерства инфраструктуры Украины от 5 марта 2015 года предусматривался и второй этап, в ходе которого тарифы должны были вырасти еще на 25%.