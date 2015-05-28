"Укрзализныця" возобновляет сообщение с Мариуполем

19:21, 28 мая 2015
Транспорт/Связь
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Из столицы поезд № 584/583 Киев - Мариуполь будет отправляться в 16:26 и прибывать в Мариуполь на следующий день в 12:46

/ УЗ

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 31 мая 2015 года возобновит железнодорожное сообщение между Киевом и Мариуполем, а с 5 июня – между Львовом и Мариуполем, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, из столицы поезд № 584/583 Киев - Мариуполь будет отправляться в 16:26 и прибывать в Мариуполь на следующий день в 12:46. Он будет делать остановки на станциях Мироновка, Пятихатки и Камыш-Заря. Из Мариуполя в столицу поезд начнет курсировать с 1 июня.

С 5 июня в направлении Мариуполя также начнет курсировать поезд № 70/69 Львов - Мариуполь. Из Львова он будет отправляться в 17:40 и прибывать в Мариуполь на следующий день в 22:35. Из Мариуполя поезд начнет курсировать с 7 июня.

В пресс-службе отметили, что возобновление движения стало возможным после подтверждения безопасности движения поездов на этом участке от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, железнодорожное движение в Мариуполь было приостановлено в конце января текущего года после ряда террористических актов и разрушения боевиками транспортных объектов и железнодорожного полотна.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях. На оккупированных террористами территориях транспортное сообщения остановлено полностью.

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