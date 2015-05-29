Семь категорий льготников с 1 июня теряют право на бесплатный проезд в поездах

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщила об отмене с 1 июня этого года права бесплатного проезда для семи категорий льготников в связи со вступлением в силу изменений в национальное законодательство, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, отмена льгот происходит в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений и признании такими, что утратили силу, некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 года.

В частности, с начала июня теряют право бесплатного проезда в поездах пригородного сообщения, а также не смогут бесплатно ездить железнодорожным транспортом в оба конца раз в год или два раза в год со скидкой 50% лица, проходившие военную службу в армии бывшего Советского Союза во время Второй мировой войны, бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, дети партизан и подпольщиков.

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Кроме того, в перечень льготников, которые не смогут пользоваться правом бесплатного проезда на вышеуказанных условиях, так же входят Герои Украины, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Социалистического труда, лица, насильно вывезенные на территорию Германии и союзных ей стран во время Второй мировой, бывшие заключенные концентрационных лагерей и другие.

Согласно сообщению, потеряли право бесплатного проезда в электричках лица, награжденные Орденом Героев Небесной Сотни, ветераны труда, дети войны, лица, сопровождающие больного ребенка к месту оздоровления, Герои Советского Союза, полные кавалеры Ордена Славы, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», Герои Социалистического труда, удостоенные звания в 1941-45 годах.

Пресс-служба отметила, что «Укрзализныця» и дальше будет нести большие расходы в связи с перевозкой льготников, поскольку средства, направленные из бюджетов разных уровней, компенсируют затраты на предоставление транспортных услуг этим категориям пассажиров только частично – около 30% в год.

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Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» заявляла о том, что в 2014 году недополучила 416,7 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

До 1 июня 2015 года железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан. Льготники составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. Согласно ст. 9 закона "О железнодорожном транспорте", убытки от осуществления льготных перевозок возмещаются железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении соответствующих льгот.