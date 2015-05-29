Эксперты позитивно оценили консенсус между "Укрзализныцей" и игроками рынка в вопросе повышения тарифов

“Интересы Укрзализныци и игроков рынка кардинально расходятся, - отметил эксперт. - Игроки хотят платить меньше, а железная дорога хочет получать больше. И учитывая то, что это было всегда заполитизировано, и финансово-промышленные группы открыто влияли на политику железной дороги, то нахождение консенсуса в этом вопросе я оцениваю позитивно. Если консенсус достигнут между игроками, то это хорошо».

Впрочем, Александр Кава отметил, что стоит учитывать фактор репрезентативности, чтобы результаты переговоров учитывали интересы не только крупных операторов. «Есть некоторые сегменты, которые очень диверсифицированы и там очень много игроков. Если понимание вопроса есть у всех сторон, то в целом я оцениваю это положительно», - подчеркнул эксперт.

Как сообщает «РБК-Украина», в числе наиболее важных составляющих достигнутого компромисса - отмена распоряжение КМУ № 209-р, что позволит восстановить конкуренцию на рынке грузоперевозок. Кроме того, будет поддержана энергетическая отрасль. В частности, тариф на перевозку угля повысится не более, чем на 5%. Таким образом, среднерыночный рост тарифа на перевозку грузов составит 18%, а не 25% как это предусмотрено в Проекте приказа МИУ от 5 марта.

Среди других согласованных между «Укрзализныцей» и участниками рынка мер можно выделить унификацию тарифов на перевозку порожних вагонов на уровне второго класса грузов, что приведет к среднерыночному удорожанию порожнего пробега лишь на 20% (ранее планировалось 84%). Также за счет унификации абсолютного значения вагонной составляющей тарифа будет стимулироваться перевозка более дешевых грузов.

Был согласован и пункт о том, чтобы на 30% снизить стоимость грузоперевозок на коротких расстояниях. Это позволит не только привлечь дополнительных грузоотправителей, которые ранее пользовались автотранспортом, но и снизить затраты, связанные с ремонтом автодорог.

Процесс поднятия тарифов «Укрзализныця» начала еще в прошлом году. В начале этого года тарифы повысились еще на 30%. Согласно проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины от 5 марта 2015 года предусматривался и еще один этап, в ходе которого тарифы должны были вырасти на 25%.