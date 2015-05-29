Петренко: 20% украинцев уже пользуются онлайн-сервисами Минюста

В ходе рабочего визита в Полтавскую область в пятницу министр посетил управления регистрационной и исполнительной служб региона, а во время пресс-конференции указал на проблемы в работе местных органов юстиции.

«Мы с заместителем Гией Гецадзе съездили в центры предоставления услуг, чтобы не слушать рапорты подчиненных, а поговорить с людьми – какая реальная ситуация в сфере предоставления услуг по регистрации недвижимости и бизнеса. Увидели, что есть определенные проблемы. И сегодня вместе с коллегами раздали информацию о новациях, которые сегодня упрощают систему регистрации бизнеса, где сейчас самые большие очереди», - рассказал министр.

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Он подчеркнул, что в настоящее время предприниматели фактически получают «штурмом» из-за очередей в регистрационных службах выписки, справки и извлечения, в то время как их можно в получить за 20-30 секунд режиме онлайн.

«Есть сопротивление у государственного аппарата, непонимание. Отсутствие информационной кампании. Поэтому мы сегодня занимались тем, что фактически разъясняли людям, каким образом они могут не тратить время в душных коридорах, а у себя дома или на работе тот же документ получить намного быстрее и за меньшие деньги», - рассказал он.

«Я бы хотел, чтобы такая же философия и такой подход были у каждого сотрудника, который работает в управлении юстиции», - добавил министр.

По словам П. Петренко, в этом плане есть полное понимание с главой облгосадминистрации и вертикалью местных органов власти.

Министр напомнил об инициативе передачи полномочий регистрации местным органам власти, нотариусам и аккредитованным банкам. «Это не будет повинность, это будет возможность предоставить качественный сервис своим жителям. Все средства, которые будут получены от этой услуги, а это административный сбор попадет в местный бюджет, будет использован в интересах местной громады. Мы предложим украинцам сервис, а не приходить на поклон к чиновнику», - рассказал П.Петренко.

Еще одна новация, о которой упомянул министр юстиции – экстерриторальность, т. е. возможность зарегистрировать бизнес или недвижимость в любой точке Украины. Также руководитель министерства проинформировал о результатах работы электронных сервисов, которые созданы для того, чтобы украинец не общался с госчиновником или чиновником местного органа власти.

«Мы увидели хороший результата по получению онлайн выписок и справок на сайте. Даже, возможно, с недостаточной информационной работы со стороны госслужащих, около 20% украинцев уже пользуются этими сервисами», - сказал он.

Министр рассказал, что когда общался с людьми в регистрационной службе, то оказалось, что 8 из 10 человек стояли в очередях за выписками и справками. «И когда я им пояснил, что вы это можете сделать у себя на работе и не тратить тут полдня времени, они были приятно удивлены. Надо еще сломать стереотип», - подытожил П. Петренко.

Он добавил, что облгосадминистрация будет делать осуществлять мониторинг работы местных органов регистрации, чтобы не было саботажа.