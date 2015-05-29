Укрзализныцю хотят лишить права устанавливать цены на перевозки

Министерство инфраструктуры Украины намерено изменить систему тарифообразования на перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом, в частности, сохранить регулируемые государством тарифы и ввести свободные тарифы по договоренности сторон, которые будет формировать новый орган – Нацкомиссия по регулированию транспорта, лишив тем самым этого права Госадминистрацию железнодорожного транспорта ("Укрзализныцю").

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

«Государственные тарифы устанавливаются на экономически обоснованном уровне, все, что экономически необоснованно, - это социальный договор, кто-то должен за это заплатить, также имеет место быть свободное тарифообразование в нерегулируемой сфере, все, что государство не регулирует, будет свободно», - сказал Пивоварский.

Согласно разработанному Мининфраструктуры проекту закона о железнодорожном транспорте, опубликованному на сайте ведомства, расчеты за работы (услуги) на железнодорожном транспорте, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование тарифов, проводятся по свободным тарифам, которые определяются по договоренности сторон и не противоречат законодательству о защите экономической конкуренции.

В свою очередь, тарифы на услуги по перевозке пассажиров в социальном сегменте перевозок устанавливаются в соответствии с условиями договоров между соответствующим центральным или местным органом власти и перевозчиком.

В настоящее время тарифы на перевозку грузов в пределах Украины являются государственно регулируемыми и разрабатываются «Укрзализныцей» совместно с Мининфраструктуры по согласованию с Минэкономразвития и Минфином.

В свою очередь, по словам министра, функции по госрегулированию тарифов на ж/д транспорте будут переданы новому органу - Национальной комиссии по регулированию транспорта.

«Нам необходимо реформировать систему тарифообразования, но для того, чтобы это сделать, нам нужно тарифообразование отделить от природной монополии, мы предлагаем создать как НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – УНИАН), только это будет называться НКРТ, это независимый орган, который будет отвечать за тарифообразование», - сказал Пивоварский.

Согласно проекту закона, Нацкомиссия, помимо формирования (орган будет утверждать методику тарифов на ж/д транспорте) и регулирования тарифной политики, будет согласовывать с правительством инвестиционные программы с целью определения инвестиционной составляющей в структуре тарифа, то есть средств, предусмотренных на развитие объектов инфраструктуры.

«Мы предлагаем разделить инфраструктуру, тягу и вагоны, то есть будет тариф за тягу, инфраструктурный тариф и вагонный, а инвестиционный тариф должен быть экономически обоснованным, и деньги должны использоваться исключительно на развитие инфраструктуры, и таким образом все пользователи железной дороги понимают, куда деньги идут", - сказал министр.

В настоящее время, согласно украинскому законодательству, деньги на ремонт и модернизацию железнодорожной инфраструктуры должны выделяться из госбюджета, однако эта программа не выполняется из-за отсутствия средств на ее реализацию.

«В "Укрзализныце" и у государства денег нет. За последние годы купили всего три локомотива и достроили Дарницкий мост в Киеве, вот и все инвестиции. У нас буквально каждый день выводится из эксплуатации по локомотиву, возраст большинства предельный, 30 лет, больше они не служат», - подчеркнул Пивоварский.

Он также сообщил, что согласно законопроекту, оператором инфраструктуры выступает создаваемое публичное акционерное общество на базе «Укрзализныци», а также другие операторы инфраструктуры общего и необщего пользования, то есть заводы и предприятия, которые продают доступ к собственной ж/д инфраструктуре.

По словам министра, публичное акционерное общество на базе «Укрзализныци" будет отвечать за эксплуатацию и модернизацию инфраструктуры и находится в 100% госсобственности без права отчуждения.

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Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский ожидает, что Верховная Рада до конца этого года одобрит в новой редакции законопроект «О железнодорожном транспорте», который к июлю планируется передать на рассмотрение парламента.

Тарифы на перевозку грузов в пределах Украины являются государственно регулируемыми и устанавливаются Мининфраструктуры по согласованию с Минэкономразвития и Минфином.

В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Ранее Пивоварский констатировал, что непродуманность сегодняшних тарифов на перевозки ж/д транспортом вынудила предприятия перевести часть своих грузов на автотранспортные перевозки.

По словам руководителей крупнейших промышленных предприятий металлургической, строительной, горной и химической промышленности, безмерное повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки не обусловлено рыночными законами, а вытекает из позиции «Укрзализныци» как монополиста в отрасли.