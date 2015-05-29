Частные компании могут получить право на железнодорожные перевозки пассажиров

Министерство инфраструктуры Украины планирует открыть для частных перевозчиков на правах операторов инфраструктуры доступ к железнодорожным объектам, в частности, к локомотивной тяге, а также предоставить возможность осуществлять пассажирские перевозки.

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

«Очень интересный вопрос частной тяги и частных пассажирских перевозок, интересно, какая будет реакция в обществе, мы хотим услышать реакцию рынка, мы можем сделать какие-то переходные положения…По этому пункту критики будет предостаточно, но действительно опыт разный в мире», - сказал Пивоварский.

Согласно тексту опубликованного на сайте министерства вышеупомянутого законопроекта, перевозчикам необходимо иметь лицензию на осуществление соответствующего вида хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством и сертификат безопасности; тяговый железнодорожный подвижной состав; право доступа к инфраструктуре на основании соответствующего договора с оператором инфраструктуры и ряд других.

В то же время, начальник департамента реформирования и корпоративного развития Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Евгений Кравцов отметил, что данный законопроект разработан с учетом ряда норм актов законодательства ЕС.

«Возможность допуска частного перевозчика к тяге прямо предусмотрена директивами Евросоюза. У нас на уровне министерства и «Укрзализныци» велись дискуссии по этому поводу, но эти директивы выполняются во всех странах Европы», - подчеркнул Кравцов.

Согласно законопроекту, создаваемому на базе «Укрзализныци» публичному акционерному обществу, которое будет находиться в 100% госсобственности, перейдут права на управление всей инфраструктурой общего пользования, к которой относятся железнодорожные станции и колеи, контактные сети и трансформаторные станции, системы управления движением. В свою очередь, оператору инфраструктуры предлагается обеспечить финансовую независимость от перевозчика и равноценный доступ к инфраструктуре.

В настоящее время в Украине работает много частных компаний в сфере грузовых перевозок, которые имеют собственный вагонный парк. Как показывает опыт европейских стран - рынок грузоперевозок максимально эффективен при нескольких игроках, основным из которых является государственных оператор.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая Мининфраструктуры обнародовало на своем сайте в новой редакции законопроект «О железнодорожном транспорте».

Законопроект в течение июня будет находиться на общественном обсуждении и к июлю передан на рассмотрение парламента.

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский ожидает, что Верховная Рада до конца этого года одобрит этот документ.

В рамках этого нового закона Министерство инфраструктуры Украины намерено изменить систему тарифообразования на перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом, в частности, сохранить регулируемые государством тарифы и ввести свободные тарифы по договоренности сторон, которые будет формировать новый орган – Нацкомиссия по регулированию транспорта, лишив тем самым этого права Госадминистрацию железнодорожного транспорта ("Укрзализныцю").