"Киевстар" и "Астелит" обнародовали тарифы на 3G связь

Операторы сотовой сети «Киевстар» и «Астелит» обнародовали линейки тарифных планов на 3G связь.

Соответствующие данные содержатся на официальных сайтах компаний мобильных операторов.

Так, согласно информации, обнародованной в конце недели операторами мобильной связи «Киевстар» и «Астелит» (ТМ life:)), линейка услуги «3G сеть» у обоих операторов представлена трема тарифными планами с абонентской платой от 55 до 150 грн/месяц.

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Оператор мобильной связи «Киевстар» за 55 грн/месяц предлагает 500 МБ мобильного Интернета, внутренний безлимит и звонки на другие сети по цене 60 коп./минута. В то время как в тариф мобильного оператора «Астелит» за аналогичную цену включено 750 МБ, внутренний безлимит и 25 бесплатных минут для звонков на звонки вне сети.

Тариф стоимостью 95 грн/месяц предполагает 1,5 ГБ мобильного трафика при выборе мобильного оператора «Киевстар» и 2 ГБ у «Астелита». Абонентам «Киевстара» доступно 60 бесплатных минут для звонков на другие сети, абонентам «Астелита» - 100 минут.

Самый дорогой тарифный план за 150 грн/месяц также предусматривает безлимитные звонки внутри сети у обоих операторов и предполагает 2,5 ГБ мобильного Интернета для абонентов «Киевстара» и 4 ГБ для абонентов «Астелита».

При этом в тарифных планах «Киевстара» с абонплатой 95 грн/месяц и 150 грн/месяц предусмотрена возможность безлимитного доступа к четырем популярным социальным сетям, в то время как в компании «Астелит» о такой возможности не сообщается.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту, увеличив стартовую стоимость лицензии с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн.

Из трех победителей конкурса на получение лицензии на услуги 3G-связи на сегодняшний день только «Астелит» запустил свою первую сеть в коммерческую эксплуатацию во Львове, «Киевстар» и «МТС Украина» пока проводят тестирование сетей.