Оператор сбитого боевиками Boeing-777 Malaysia Airlines объявила о техническом банкротстве и сменит название

По плану, представленному руководством авиаперевозчика 1 июня, юридическое лицо Malaysian Airline System прекратит свое существование с 1 августа, а все его активы и обязательства будут переданы вновь созданной компании, пишет Медуза со ссылкой на Bloomberg.

Все 20 тысяч сотрудников Malaysia Airlines, работающих в компании в настоящее время, будут уволены. Рассылка уведомлений об увольнении, по данным СМИ, персоналу «Малайзийских авиалиний» уже начата. На работу в новую компанию, сообщило руководство Malaysia Airlines, будут приглашены около 14 тысяч бывших сотрудников.

В рамках антикризисной программы малайзийский перевозчик возьмет себе новое название. Под новым брендом, который пока держится в секрете, авиакомпания начнет работать с 1 сентября.

Читайте такжеМеждународная следственная группа разыскивает свидетелей уничтожения МН-17 ракетой "Бук" (видео)Глава компании Кристоф Мюллер заявил о ее "техническом банкротстве", пишет Reuters.

"Мы технический банкрот...ухудшение показателей началось задолго до трагических событий 2014 года", - рассказал он.

В 2014 году произошли две авиакатастрофы самолетов «Малайзийских авиалиний». 8 марта пропал без вести самолет Boeing-777 этой авиакомпании, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Обнаружить самолет, на борту которого находились 227 пассажиров, до сих пор не удалось.

17 июля Boeing-777 Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области Украины недалеко от российской границы. На борту находились 298 человек, все они погибли, официальное расследование до сих пор не назвало виновных в трагедии.