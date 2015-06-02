Рада разрешила ремонтировать дороги за счет местных бюджетов

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно софинансирования ремонта и содержания дорог государственного значения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом (регистрационный № 2874) внесены изменения в Закон Украины "Об автомобильных дорогах", согласно которым органам местного самоуправления предоставлено право осуществлять капитальный и текущий ремонт улиц и дорог населенных пунктов и других дорог, которые являются составляющими автомобильных дорог государственного значения, за счет средств соответствующих местных бюджетов (в качестве софинансирования на договорных началах).

Кроме того, предусмотрено, что капитальный и текущий ремонт улиц и дорог населенных пунктов и других дорог, которые являются составляющими дорог государственного значения, может осуществляться за счет средств соответствующих местных бюджетов в качестве софинансирования на договорных началах.

Аналогичные изменения внесены и в Закон "О местном самоуправлении в Украине".

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по данным Госагентства автомобильных дорог Украины, в госбюджете на текущий год предусмотрено финансирование дорожной отрасли почти вдвое меньше объема средств, минимально необходимых. Также отмечается, что на реконструкцию и капитальный ремонт дорог общего назначения вообще не предусмотрены деньги. При этом отмечено, что особенно критическая ситуация с теми участками дорог государственного значения, которые проходят по территории населенных пунктов.

Также в документе указано, что в результате децентрализации госбюджета “поступления средств в местные бюджеты существенно возрастают”, поэтому решено предоставить право местным органам власти по возможности ремонтировать дороги.