Первую в Украине бетонную дорогу планируют построить в Николаевской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Одессе сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

«Сейчас обсуждаем в Николаевском регионе первый пилотный проект. В пятницу транспортный комитет будет в Николаеве проходить. Это один из вопросов, который будем обсуждать», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля Министерство инфраструктуры Украины предложило в качестве экономии средств изучить вопрос строительства бетонных дорог, так как в строительстве асфальтовых дорог более 70% занимают импортные составляющие. Кроме того, по оценкам министерства, бетонные дороги имеют больший срок эксплуатации и их строительство позволит изменить структуру расходов в сторону украинского производителя.

В апреле министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил журналистам, что первые проекты строительства новых бетонных дорогв Украине вместо асфальтовых могут появиться к концу июня текущего года.