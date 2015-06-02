Ильичевский порт достиг рекордных показателей по грузообороту

Об этом сообщает пресс-службы предприятия.

Так, по информации главной диспетчерской ГП "ИМТП", при плане на май 1 млн 160 тыс. т фактическая грузопереработка составила 1 млн 412 тыс. т, что на 190 тыс. т больше, чем было переработано в мае 2014 года.

"Наибольшие объемы по номенклатурам переработанных грузов пришлись на ЖРК - 246 тыс. т или 246%, зерно - 239 тыс. или 177%, чугун - 162 тыс. т или 191%", - отмечается в сообщении.

На предприятии также сообщают, что еще более существенной оказалась положительная динамика грузооборота порта по результатам 5 месяцев 2015 г.

"За этот период было переработано 6 млн 524 тыс. т экспортно-импортных грузов. Для сравнения, за аналогичный период 2014 г. данный показатель составил 5 млн. 930 тыс. т. Это рекордный за последние 5 лет результат", - подчеркнули в ГП "ИМТП".

Также отмечается, что в порту, по сравнению с 2014 годом, значительно увеличилась переработка навалочных грузов: руды на 180%, зерновых грузов - 20%.