В Одессе проходит инвестиционный форум: "Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие".

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие представители Одесской областной государственной администрации, руководство Ильчевского морского торгового порта, профсоюзных организаций, эксперты морской отрасли, профильные ассоциации, представители компаний "Портинвест", "Метинвест", "Кернел", "Укрферри" и др.

Как сообщил директор Ильчевского порта Юрий Крук, цель форума - публично представить возможности порта для инвестирования.

"Также озвучить существующие принципы, провести диалог с ведущими компаниями, которые сегодня изъявили желание и находятся в процессе заключения договорных отношений с портом", - сказал Крук. Кроме того, планируется обсудить формы сотрудничества, механизмы взаимодействия. Как отметил директор порта, не исключено, что с некоторыми компаниями по итогам форума будет заключен меморандум о намерении реализовывать проекты по инвестициям в инфраструктуру порта.

По словам начальника управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской ОГА Александра Илько, еще несколько лет назад проведение подобного форума по Ильичевскому порту был бы нереальным, так как тогда на повестке дня в порту были другие вопросы.

"Тогда рассматривался вопрос о массовом сокращении сотрудников, сокращении грузового потока, сегодня - все обстоит иначе", - сказал Илько.

Он добавил, что сегодня перспективное развитие порта рассматривается с участием коллектива, что свидетельствует о прозрачности работы руководства предприятия.

Поздравив собравшихся от имени руководства ОГА, Илько пообещал оказание всяческого содействии в развитии Ильичевского порта.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Ильичевский морской торговый порт" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. В январе-апреле 2013 года грузооборот ИМТП составлял 4,706 млн. т, однако, после смены руководства, только за четыре месяца 2015 года этот показатель достиг почти 6 млн. т. Таким образом, по финпоказателям порт вышел с последнего места (результат первого полугодия 2013 года составлял 33 млн. грн.) на 2 место в отрасли (чистая прибыль по итогам первого квартала 2015 года составила 257 млн.грн.). Действующий начальник порта - Юрий Крук.