В Ильичевском порту потенциал мощностей составляет 15 млн тонн - директор порта

В Ильичевском морском торговом порту потенциал мощностей составляет 15 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время инвестиционного форума: "Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие" заявил директор порта Юрий Крук.

По его словам, в 2014 году порт достиг максимального грузооборота за последние 5 лет - 14,6 млн тонн. По итогам 5 месяцев текущего года данный показатель составил 6,524 млн тонн, что на 600 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года.

"Проектная мощность порта - 30 млн тонн переработки грузов в год. То есть, по существующим мощностям - потенциал увеличения 15 млн тонн. Я должен сказать, что исторический максимум, достигнутый на мощностях порта, составлял 19,5 млн тонн переработки, что было еще в советское время", - сказал Крук, отметив, что, несмотря на падение объема контейнерных перевозок и тот факт, что два причала порта по техническим причинам практически выведены из эксплуатации, порт показывает рекордные объемы грузопереработки за последние 5 лет.

Как отметил начальник порта, за два последних года порт добился значительных успехов по финансовым показателям: с последнего места вышел на второе место в отрасли, по итогам 1 квартала получил прибыль 257 млн грн (нужно отметить что до прихода Юрия Крука на пост начальника Ильичевского порта 1 полугодие 2013 года было завершено с убытком 33 млн грн).

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе проходит инвестиционный форум: "Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие".

Справка УНИАН. Госпредприятие "Ильичевский морской торговый порт" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.