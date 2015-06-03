Украине на ремонт всех дорог может понадобиться триллион гривень

Украине на ремонт всех автомобильных дорог может понадобиться 1 триллион гривень.

Такую точку зрения высказал в интервью Hubs советник министра инфраструктуры по автодорогам и автотранспорту Роман Хмиль.

"Только для того, чтобы отремонтировать дороги государственного значения, а это около 50 тыс. километров, нужно ежегодного тратить от 50 до 100 млрд гривень. Если это будет 50 млрд в год, то мы сможем капитально отремонтировать в среднем около 5 тыс. км в год и решим проблему качества дорог за 10 лет. Если же будет 100 млрд в год, то, соответственно, в два раза быстрее. А для того, чтобы привести все дороги в порядок, в том числе дороги местного значения, понадобится около 1 трлн гривень", - объяснил он.

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При этом Хмиль добавил, что строительство новых дорог в эту сумму не входит, однако, по его словам, "в Украине многие дороги находятся в таком состоянии, что их ремонт практически равносилен строительству новой трассы".

Источником средств на ремонт дорог чиновник считает повышение акцизов на топливо.

"Основной источник финансирования дорожного строительства во всем мире — акцизы на топливо. Сейчас доля акцизов в стоимости топлива на АЗС в Украине не превышает 20%. Это самый низкий показатель среди стран, которые нас окружают. Мы сравнили акцизы в странах Европейского Союза, Белоруссии, России. Там их доля в стоимости бензина на АЗС — от 35% до 50%. Я лично считаю, что у нас этот налог можно было бы постепенно повышать", - сказал он.