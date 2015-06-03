С 5 июня возобновляется железнодорожное сообщение Львова с Мариуполем

Поезд будет курсировать ежедневно, из Львова будет отправляться в 17:40 и прибывать в Мариуполь на следующий день в 22:35. Обратно из Мариуполя поезд будет отправляться в 7:39 час и прибывать во Львов на следующий день в 12:45, сообщает пресс-служба Львовской железной дороги.

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Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, а также на сайте онлайн-бронирования и покупки. По информации пассажирской службы Львовской железной дороги, по состоянию на 14:00 3 июня пассажиры уже приобрели более 40% билетов на первый рейс поезда из Львова.