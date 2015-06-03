Ильичевский порт выделил на своей территории 12 площадок для компаний-инвесторов

Ильичевский морской торговый порт выделил на своей территории 12 площадок для потенциальных компаний-инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время инвестиционного форума: «Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие» заявил директор порта Юрий Крук.

Он отметил, что проведен детальный анализ потенциальных инвестиционных площадок, которые предлагаются потенциальным партнерам, и предназначены для привлечения инвестирования.

«Основная ставка делается на перевалку зерновых и угольно-рудных грузов. Собственно, в этом плане мы представили 12 инвестиционных площадок, которые предлагаются для реализации компаниям. Как тем, которые уже сотрудничают с портом, так и тем, которые изъявили желание привлечь инвестиции и имеют сегодня грузовую базу», - сказал Крук.

Он напомнил, что 13 июня 2013 года вступила в силу закон о портах, который предусматривает выделение из государственных предприятий (портов) части активов, которые переданы на баланс Администрации морских портов (АМПУ). В связи с этим, как отметил Крук, сейчас рассматривается возможность для инвестирования в «формате государственно-частного партнерства отдельные инвестиционные площадки на базе терминалов Ильчевского порта».

«Дноуглубление акватории и реконструкция причалов это – компетенция АМПУ», - сказал начальник порта. «Мы также ждем понятной стратегии и плана по этому вопросу от АМПУ», добавил директор ИМТП.

Он также добавил, что цель проекта – привлечение инвестиций, создание рабочих мест, увеличение грузооборота, повышение эффективности работы на терминалах.

Особое внимание на форуме было уделено открытости и понятности взаимоотношений между государственным портом и частными компаниями, потенциальными инвесторами.

Экспертами было отмечено, что ИМТП можно использовать в качестве примера, где максимально понятны правила ведения бизнеса с выгодой как для частных компаний-инвесторов так и для государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе проходит инвестиционный форум: «Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие».

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.