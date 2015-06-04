Литва изучает возможность предоставления Украине списанных локомотивов – Мининфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на итоги заседания 2 июня в Одессе украинско-литовской рабочей группы по вопросам транспорта в рамках работы 16-й Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Украинскую делегацию на встрече возглавлял заместитель министра инфраструктуры и руководитель аппарата министерства Владимир Омелян, а литовскую – вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Литва Саулюс Гирдаускас.

При этом в пресс-службе отметили, что Литва пока ищет законодательные механизмы для предоставления Украине такой технической помощи.

Напомним, в конце марта Министерство инфраструктуры Украины обратилось к Литве с просьбой бесплатно передать выведенные из эксплуатации электропоезда и тепловозы. Тогда министерство отмечало, что за средства Евросоюза Литва в последние годы существенно обновила парк тепловозов и электропоездов, что позволило вывести из эксплуатации часть электропоездов ЭР9М и тепловозов 2М62.

Советник министра инфраструктуры Александр Кава отмечал, что железные дороги Украины остро нуждаются в электропоездах переменного тока, критическая нехватка или отсутствие которых приводит к необходимости использовать более затратные дизель-поезда в пригородном сообщении на электрифицированных линиях.

Также пресс-служба Мининфраструктуры сообщила, что в ходе встречи в Одессе украинская сторона предложила Литве приобрести пассажирские вагоны и электропоезда украинского производства, в частности, путем размещения заказов на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.).

Читайте такжеВ Запорожье создадут украинско-чешский завод по выпуску локомотивов«Участники встречи обсудили вопрос предоставления Литовской Республике пассажирских вагонов и электропоездов украинского производства, а также перспективы их совместного производства и обеспечения Украине технической помощи в виде технически исправных модернизированных локомотивов», - сказано в сообщении.

По итогам встречи замминистра инфраструктуры пригласил специалистов Министерства транспорта и коммуникаций Литовской Республики посетить Украину с целью обмена опытом и проведения консультаций.

Украинская сторона также сообщила на заседании о разработке ведомственной программы электрификации своих железных дорог на 2015-2020 годы, в соответствии с которой на 2016-2017 годы запланировано провести электрификацию участка Коростень - Овруч - Словечно, а на 2019-2020 годы - участка Чернигов - Горностаевка.

Ранее сообщалось, что по данным Мининфраструктуры, железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Литвой в 2014 году увеличились по сравнению с 2013 годом на 22% - до 2,09 млн тонн.

Советник министра инфраструктуры Александр Кава сообщал, что 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы. По его подсчетам, на обновление подвижного состава необходимо более 4 млрд грн.