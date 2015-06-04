Президент обещает украинцам связь четвертого поколения уже в 2017 году

Прозрачный конкурс по выдаче лицензий на связь четвертого поколения в Украине состоится в 2017 году, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Через несколько лет более половины абонентов будут подключены к 3G, а в 2017 году, я уверен, состоится прозрачный конкурс по выдаче 4G лицензий», - сказал Порошенко.

По его словам, украинские мобильные операторы, уплатившие за лицензии и конверсию радиочастот в бюджет Украины около 11 млрд грн, неоднократно отмечали прозрачность и открытость конкурса на 3G-лицензии, проведенного в феврале текущего года.

«На каждой международной встрече они (мобильные операторы - УНИАН) являются лучшими пропагандистами Украины, где они утверждают, что на собственном опыте убедились в честной и прозрачной форме, в которой распределялись лицензии третьего поколения», - подчеркнул президент.

При этом он добавил, что из-за умышленного блокирования выдачи 3G-лицензий на протяжении последних нескольких лет Украина осталась «в прошлом веке по уровни связи».

Как сообщал УНИАН, 23 февраля НКРСИ провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту, увеличив стартовую стоимость лицензии с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн.

Согласно условиям тендера, операторы должны в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.