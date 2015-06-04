Ильичевский порт в рамках инвестиционного форума презентовал 12 инвестиционных площадок для потенциальных компаний-инвесторов

По его словам, в случае строительства новых мощностей, перевалка зерновых и навальных грузов в Ильичевском порту может увеличиться на 15 млн тонн в год и составит более 30 млн тонн.

Крук отметил, что проведен тщательный анализ площадок, которые предлагаются потенциальным партнерам-инвесторам.

В частности, под развитие перевалки зерновых предоставляется 4 инвестиционные площадки. Первая – часть 2-го терминала, где расположены 9-й и 11-й склады, специализированный комплекс по перевалке наливных грузов, расположенный на участке, прилегающем к 7-му причалу.

«Здесь планируется строительство зерноперегрузочного комплекса и комплекса по перевалке масел, общей мощностью не менее 3 млн тонн в год», - отметил Крук.

По его словам, вторая площадка – часть 2-го терминала – площадки в тылу 8-го и 9-го причалов, где глубины - до 11,5 метров. Отметив, что данные причалы выведены из эксплуатации и нуждаются в реконструкции Крук акцентировал внимание на том, что в данном проекте заинтересованы несколько компаний.

В качестве третьей площадки под перевалку зерновых предлагается 24-й крытый склад (10 тыс. кв. м), мощность которого после технического переоснащения и реконструкции достигнет, как предполагается, не менее 1,2 млн тонн в год. Четвертая площадка – тыловые площади (8 га), где расположено ремонтно-строительное управление порта, которые реально использовать под элеватор.

По словам Крука, развитие направления по перевалке угольно-рудных грузов предполагает выделение двух инвестиционных площадок: первый терминал, а также тылы 10-го причала.

«Основная ставка делается на перевалку зерновых и угольно-рудных грузов. Мы представили 12 инвестиционных площадок, которые предлагаются для реализации потенциальным инвесторам – грузовладельцам. Как тем, которые уже сотрудничают с портом, так и тем, которые изъявили желание привлечь инвестиции и имеют сегодня грузовую базу», - сказал Крук.

Открытость и понятность для инвесторов формата государственно - частного партнерства на инвестиционных площадках Порта - главная мысль проведенного Инвестиционного форума прошедшего под флагами Международной ассоциации портов Черного и Азовского морей, президентом которой является Директор Ильичевского Порта Юрий Крук.

По словам Крука, в 2014 году порт достиг максимального грузооборота за последние 5 лет - 14,6 млн тонн в год. По итогам 5 месяцев текущего года данный показатель составил 6,524 млн тонн, что на 600 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года.

«Проектная мощность порта - 30 млн тонн переработки грузов в год. То есть, по существующим мощностям - потенциал увеличения 15 млн тонн. Я должен сказать, что исторический максимум, достигнутый на мощностях порта составлял 19,5 млн тонн переработки, что было еще в советское время», - сказал Крук.

Напомним, в январе-апреле 2013 года грузооборот ИМТП составлял 4,706 млн т, с приходом Юрия Крука на должность начальника порта, только за четыре месяца 2015 года этот показатель достиг почти 6 млн. т. Таким образом, по финансовым показателям порт вышел с последнего места (результат первого полугодия 2013 года - убытки 33 млн грн) на 2 место в отрасли (чистая прибыль по итогам первого квартала 2015 года составила 257 млн грн.)

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 июня, в Одессе состоялся инвестиционный форум: «Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие». "Открытость и понятность государственно- частного партнерства "- стали девизом проведенного форума.

В форуме приняли участие эксперты морской отрасли, компании-инвесторы, представители Одесской областной государственной администрации, профсоюзных организаций, профильные ассоциации, представители компаний «Портинвест», «Метинвест», «Кернел», «Укрферри» и др.

Специалисты Министерства инфраструктуры и государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», присутствие которых ранее анонсировалось в программе, по непонятным причинам на мероприятии отсутствовали.