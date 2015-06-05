В Киеве начала полноценно работать первая 3G-сеть

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:) завершил тестовую эксплуатацию 3G-связи в Киеве и сообщил о коммерческом запуске сети третьего поколения с полным покрытием в столице.

«life:) объявляет об открытии официальной 3G+ сети в Киеве, которая теперь доступна к подключению», - сообщает пресс-служба оператора.

Согласно сообщению, на данный момент «Астелит» также проводит в 30 больших городах Украины тестирование 3G-сети, которая готовится к запуску в ближайшее время.

«Перечень городов, в которых 3G+ сеть life:) работает в тестовом режиме, можно найти на официальном сайте оператора», - отмечают в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая «Астелит» сообщил о коммерческом запуске полноценной сети третьего поколения 3G во Львове. В свою очередь, «Киевстар» намерен 8 июня запустить в коммерческую эксплуатацию 3G-сеть во Львове, а 16 июня – в Киеве. «МТС Украина» пока проводит тестирование сетей.

Справка УНИАН. Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и крупнейшая украинская финансово-промышленная группа СКМ – 45%. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.

В 2014 году «Астелит» увеличил чистый убыток более чем в 21 раз - до 5,593 млрд грн с 0,262 млрд грн в 2013 году.