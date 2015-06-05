"Укрзализныця" рискует сорвать летние пассажироперевозки из-за нехватки запчастей для поездов – эксперт

Об этом в комментарии УНИАН сообщил эксперт Совета по реформированию при Министерстве инфраструктуры Украины Андрей Буковский.

«Нынешние летние пассажирские перевозки сорвутся, потому что нет колес для локомотивов. 30% уже стоит и в течение ближайших месяцев еще 30% локомотивов остановится», - сказал Буковский.

При этом он отметил, что примерно половина локомотивов, находящихся на балансе «Укрзализныци», давно нуждаются в ремонте, на который необходимо выделить около 10 млрд грн.

В то же время Буковский усматривает влияние руководства "Укрзализныци" на решения Антимонопольного комитета, в частности, по приостановке последним ряда конкурсных торгов, в том числе на закупку запчастей для нужд железнодорожного транспорта.

«Бланк (исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Максим Бланк – УНИАН) уверенно ведет к краху «Укрзализныцю», в том числе и к техническому. Когда есть ограниченный ресурс, то нужно выбирать, за что заплатить и сколько, очень удобно перевести зону ответственности на АМКУ, который запрещает определенные закупки, но не запрещает другие, поэтому ресурса хватает провести лишь те закупки, которые хочется, а на которые денег не хватает – Антимонопольный комитет блокирует», – сказал эксперт.

Также Буковский подчеркнул, что начальники шести железных дорог Украины несут персональную уголовную ответственность за ненадлежащее техническое состояние и обеспечение железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы «Укрзализныци», Антимонопольный комитет Украины в восьмой раз с начала этого года блокировал ряд торгов, проводимых структурным подразделением ведомства - «Укрзализнычпостачем», в частности, по закупке каменного угля, дизельного топлива, бандажей, рельсовых скреплений и прочих материалов, в связи с чем предприятие подало иски в суд.

Ранее советник министра инфраструктуры Александр Кава сообщил, что 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы. По его подсчетам, на обновление подвижного состава необходимо более 4 млрд грн.