Lufthansa отменяет часть рейсов в Россию

Авиакомпания Lufthansa на фоне текущего экономического спада после тщательной оценки и анализа приняла решение приостановить свои рейсы в Самару, Нижний Новгород и в московский аэропорт Внуково.

Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Для нас это было трудным решением, но мы должны обеспечить прибыльность наших маршрутов по всему миру. Мы убеждены, что экономическая обстановка изменится, и после падения рынок ждет рост и развитие", - передает пресс-служба слова регионального директора Lufthansa по России и странам СНГ Акселя Хилгерса.

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Как пояснили в пресс-службе, несмотря на всестороннюю поддержку в развитии перевозок Lufthansa аэропортом Внуково, в текущих рыночных условиях авиакомпания приняла решение консолидировать свои рейсы в Москву и выполнять всю полетную программу во Франкфурт из аэропорта Домодедово. Рейсы из аэропорта Внуково будут приостановлены с 31 августа. Рейсы из Самары и Нижнего Новгорода будут приостановлены с 6 и 7 сентября соответственно.

"Lufthansa будет держать эти направления в центре внимания и рассмотрит возможность возобновления рейсов, как только экономическая ситуация стабилизируется", - добавляют в пресс-службе.

Таким образом, Lufthansa планомерно сокращает сеть своих маршрутов по России. Если раньше компания летала в 10 российских городов, то теперь самолеты авиакомпании будет принимать только Москва и Санкт-Петербург.