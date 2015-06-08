Крымчанам с паспортом РФ нужно разрешение для въезда на материковую Украину

Решение правительства (№367) опубликовано на веб-портале Кабмина.

Как отмечается в документе, утвержденный порядок регулирует вопросы пересечения административной границы свободной экономической зоны "Крым" при въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее граждан Украины в соответствии с Законом Украины "О создании свободной экономической зоны" Крым" и "Об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", а также иностранцев и лиц без гражданства - с учетом требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

В частности, въезд на территорию АР Крым осуществляется через контрольные пункты. При этом иностранцы обязаны предъявлять паспорта или специальные разрешения, выданные Государственной миграционной службой. Граждане Украины могут предъявлять любой документ, подтверждающий личность согласно Закону «О гражданстве» и «О порядке выезда и въезда в Украину».

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Также правительство определило перечень контрольных пунктов, через которые осуществляется автомобильное и железнодорожное сообщение АРК.

Автомобильное сообщение разрешено через контрольные “Каланчак”, “Чаплина”, “Чонгар”, а железнодорожное - через КП “Херсон”, “Мелитополь”, “Вадим”, “Новоалексеевка”.

«Информация о лицах, которые въезжают на временно оккупированную территорию Украины или выезжают из нее, вносится уполномоченными чиновниками подразделения охраны госграницы в соответствующую базу данных. При этом в паспортные документы и специальные разрешения, которые выдаются иностранцам или лицам без гражданства по решению миграционных властей, вносится специальная отметка», - говорится в правительственном постановлении.