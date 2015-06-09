Саакашвили надеется, что строительство автобана "Одесса-Рени" будет начато в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вечером 9 июня на своей первой пресс-конференции заявил председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

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Он отметил, что данный вопрос оговорен с Министерством финансов. «Обещали выделить на нее деньги. В идеале это будет автобан. Но сейчас мы говорим о дороге. Думаю, что 750 миллионов (гривень) хватит», - сказал Саакашвили.

Он отметил, что без этой дороги не будет экономики.