ЕИБ выделит 300 миллионов евро на обновление городского транспорта Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер в ходе семинара, посвященного вопросам инвестирования и функционирования городского общественного транспорта Украины.

«Министерство инфраструктуры предварительно достигло договоренности с Европейским инвестиционным банком о финансировании программы в размере до 50% от общей стоимости проекта», - сказал Шульмейстер.

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По его словам, на сегодня ориентировочный кредитный портфель, сформированный на основе предложений городов по обновлению парка подвижного состава, составляет порядка 600 млн евро.

«Предлагаю обсудить вопрос о финансировании остальных 50% при возможном участии Всемирного банка, ЕБРР и KfW. Уверен, что проведение такого мероприятия является важным событием, которое даст возможность получить опыт в вопросе привлечения инвестиций в развитие городского электрического транспорта Украины и ускорить подготовку этих проектов», - добавил замминистра.

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По его словам, развитие городского транспорта в Украине с 1991 года практически остановилось из-за отсутствия средств в местных бюджетах, что привело к резкому сокращению его количества до 6,2 тыс. с 12,3 тыс. единиц, из которых 80% критически изношены и подлежат замене.