Из Харькова в Ивано-Франковск пустили прямой ночной экспресс

С 7 июля между Харьковом и Ивано-Франковском начнет курсировать ночной экспресс № 115/116 Харьков – Ивано-Франковск.

Об этом сообщает "Укрзализныця" на своем сайте.

По данным ведомства, расстояние между городами поезд будет преодолевать менее чем за 15 часов и курсировать через день. Предварительная продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

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По информации "Укрзализныци", в первый рейс поезд отправится из Харькова 7 июля в 19:05, прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 09:45. В обратном направлении поезд будет отправляться с 8 июля в 16:33 и прибывать в Харьков в 07:12 следующего утра. Поезд будет делать остановки в Полтаве, Гребинке, Киеве, Коростене, Здолбунове и Львове.

В составе поезда будут курсировать купейные вагоны и вагоны класса люкс.