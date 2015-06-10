На лето запустят дополнительный поезд "Интерсити+" из Киева в Одессу

Госадминистрация железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") в связи с увеличением пассажиропотока в летний период назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" по маршруту Киев-Одесса-Киев, сообщила пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Киева и Одессы 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29 июня, а с 30 июня по 31 августа - ежедневно. Согласно расписанию, отправление поезда со станции Киев-Пассажирский будет выполнятся в 6:12, с прибытием в Одессу - в 13:06. В обратном направлении поезд будет выезжать в 15:08 и прибывать в столицу в 22:00.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 7 июля запустит ночной экспресс Харьков – Ивано-Франковск, проходящий через Киев.

Со второй половины января этого года "Укрзализныця" (из-за нехватки средств на обслуживание составов) отменила шесть пар поездов, а для ряда других поездов – сократила частоту курсирования.

В конце 2014 года «Укрзализныця» приступила к разработке нового графика движения поездов на 2015/2016 годы, который будет введен в действие 13 декабря 2015 года, а не в мае, как это было ранее.