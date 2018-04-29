Дороги отремонтируют дорогим бензином

Всем известно о двух украинских бедах – дураках и дорогах. Со временем появилась еще одна - дураки, которые строят эти дороги, и дураки, которым всегда не хватает денег. Именно отсутствие средств, по мнению нынешнего руководства Министерства инфраструктуры, тормозит успешное реформирование дорожной отрасли.

Решать проблему ведомство намерено следующим образом: дорожный фонд предлагается выделить в самостоятельную структуру и усилить контроль его наполнения и использования средств. Попутно министерство выступает с пропахшей нафталинном инициативой – повысить акцизный сбор на продажу нефтепродуктов. По крайней мере, к этому склоняется глава дорожного департамента МИУ, ответственный за реформу «Укравтодора» Роман Хмиль, который всего несколько месяцев назад пришел в министерство из ІТ-сферы.

По его словам, модернизация украинских дорог - дело достаточно затратное, только на их ремонт необходимо порядка 1 трлн грн. А таких средств в бюджете нет. Выйти из ситуации, по мнению Хмиля, можно путем повышения топливного акциза. Для украинцев подобные аргументы чиновников давно знакомы. Нехваткой денег активно прикрывались в правительстве Азарова, речь шла о миллиардных суммах. Правда, никто не хотел и не хочет замечать очевидного – как бы не росли ставки акциза на продажу нефтепродуктов, это мало влияет на качество украинских дорог.

По европейским стандартам

Первой ласточкой в деле повышения акциза стало упразднение транспортного сбора в 2011 году. Аргументируя этот шаг нехваткой средств для подготовки к Евро-2012 правительство Азарова перевело поток бюджетных поступлений в структуру топливного акциза, увеличив его почти вдвое. Бензин подорожал, доходы «Укравтодора» увеличились, а дороги продолжали строить за счет кредитов ЕБРР и Всемирного банка.

После этого акциз поднимался регулярно, по несколько раз в год, и к концу прошлого года дошел до отметки 202 евро за тонну бензина. Но простым увеличением сбора правительство решило не ограничиваться и к существующему акцизу добавило 5% налог на розничную продажу топлива непосредственно на заправках.

По данным консалтинговой группы «А-95», в мае текущего года цена одного литра бензина А-95 в Киевской области составляла в среднем 22,4 грн за литр. Из этой суммы непосредственная стоимость бензина составляет всего 53%. Акциз на бензин при ввозе в Украину – 16%, еще 14% - НДС при продаже и 5% - акциз, уплаченный за розничную продажу «с пистолета». Затраты заправки и ее расходы укладываются в 12%. Таким образом, цена на «чистый» бензин для автомобилистов без налогов составила бы порядка 14 гривен за литр.

Но по всей видимости, такой высокой доли налогов в цене бензина для чиновников оказалось мало. По мнению Хмиля, качество украинских дорог будет соответствовать европейским, если до европейских стандартов увеличить и топливный акциз, а именно - с 20% до 30-50%.

Но эксперты с его точкой зрения категорически не согласны.

«Если сравнивать уровень акцизов на топливо у нас и в соседних странах, то, действительно, в Украине он ниже. Но не нужно забывать, что уровень доходов граждан Украины значительно меньше, чем в соседних странах», - прокомментировал УНИАН инициативу министерства экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Позицию экс-чиновника транспортного ведомства разделяет аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко. При этом он подчеркивает, что европейский стандарт топливного акциза рассчитывается, не с учетом необходимых размеров поступлений, а из расчета доходов населения.

«Сравнение украинских акцизов с европейскими не выдерживает никакой критики. В Европе другое налогообложение, если посмотреть на экономики этих стран, то видно, что они в разы превышают экономику Украины. Надо помнить об уровне зарплат и социального обеспечения, которые также в разы превышают то, что есть в Украине», - сказал Сиренко.

В свою очередь, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отмечает, что уровень налогов в цене продаваемого в Украине топлива и так недалек от европейского. И если назвать максимальным его пока нельзя, то до среднего показателя Украине осталось совсем немного.

«В Европе ставки налогов на топливо разные. Они колеблются от 50% до 70-75%. Самые высокие налоги и цены на топливо - в Турции, Великобритании, Голландии, Италии, где доля налогов достигает 75-80%. У нас налоги в цене бензина составляют порядка 40%, дизельного топлива – 30%, но все равно это - очень высокая цена», - рассказал Куюн.

Бюджетное решето

Эксперты уверяют, что нынешний размер топливного акциза вполне обеспечивает потребности отрасли, основная проблема - коррупция и отсутствие жесткого административного контроля.

«Без реформирования системы, сколько бы не собирали, все будет идти через решето. За прошлый год объем реализации нефтепродуктов в Украине составил 10 млн тонн. По приблизительным расчетам, при цене 150 долларов за тонну это составляет порядка 1,5 млрд долларов, или около 30-35 млрд грн, еще плюс местный акциз, который составляет порядка 10 млрд гривен. А ежегодная потребность финансирования дорог – около 50 млрд грн», - поясняет ситуацию транспортный эксперт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Андрей Мартенс.

К примеру, в текущем году на ремонт дорог из бюджета выделено всего 3,4 млрд грн, еще на эти цели будут исользованы 400 млн долл. из 800 млн долл. кредита Всемирного банка на реконструкцию дороги Полтава-Харьков.

По словам Сиренко, инициативы правительства о введении дополнительных акцизов не результативны: бюджетных денег от них нет, но в цену бензина они, конечно, входят.

«Инициатива Минфина о введении 5% розничного акциза – большой провал, его надо отменять. Его попросту не платят. Но акциз входит в цену бензина и составляет около гривни на литре», - подчеркнул Сиренко.

Увеличение поступлений от акциза, по мнению экспертов, зависит не от его постоянного роста, а от борьбы с внутренним теневым рынком нефтепродуктов, из-за которого бюджет Украины ежегодно теряет несколько миллиардов гривен. По словам директора специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, на сегодня более четверти отечественного рынка нефтепродуктов находится в «тени».

«Если просмотреть отчетность Госстата, то мы увидим странную ситуацию, когда энергоносители, кроме нефтепродуктов, имеют примерно одинаковый объем производства и потребления. Что касается бензина и дизельного топлива, то статистическое расхождение официально составляет более 25%. Это означает, что 25% топлива ежегодно берется неизвестно откуда», - отметил Рябцев.

По подсчетам Куюна, за первые четыре месяца этого года потери бюджета от неуплаты акциза и НДС с «теневого» объема нефтепродуктов составили около 1,3 млрд грн. Он убежден, что при очередном повышении акциза бюджетные поступления сократятся от еще большей тенизации рынка и от падения потребления бензина, которое по итогам прошлого года уже составило порядка 35%.

«Повышение акциза, в итоге, приведет к сокращению потребления топлива и снижению поступлений акцизного сбора в бюджет. Это - примитивная чиновничья логика: поднять налоги - пусть люди заплатят больше, а вот обеспечить собираемость – уже намного сложнее», – сказал Куюн.

К слову, любое повышение стоимости топлива сразу же сказывается на всей продаваемой продукции в стране – растет цена транспортировки, дорожают товары. А это, опять-таки, бьет по карману потребителя – рядового украинца.

Решение проблемы эксперты видят в одном – необходимо поднять уровень собираемость акцизов, без чего поступления в бюджет не увеличатся, а очередное повышение налогов приведет только к подорожанию и так недешевого топлива.

Важно учитывать и тот факт, что, несмотря на падение цены нефти на мировом рынке, стоимость бензина в Украине не снижается. Причина - девальвация гривни и увеличение затрат на заправках. Что же будет с ценами на бензин, если «черное золото» подорожает с 65 долларов за баррель до 80-100 долларов, при этом топливный акциз будет увеличен? Тогда, вероятнее всего, топливо в Украине подорожает до 30 гривен. И сразу еще один вопрос - кому оно будет по карману?

Владислав Швец (УНИАН)