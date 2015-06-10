Мининфраструктуры планирует до конца года ликвидировать автостанционный сбор и урегулировать работу пригородных перевозчиков
Министерство инфраструктуры Украины планирует в четвертом квартале 2015 года полностью отменить автостанционный сбор, который платят пассажиры за пользование инфраструктурой автовокзалов, а также урегулировать работу пригородных перевозчиков.
Соответствующие положения содержатся в "Дорожной карте по автотранспортной отрасли на 2015-2016 годы" опубликованной на сайте ведомства.
Согласно документу, до полной отмены автостанционный сбор в течение второго квартала 2015 года будет переведен в формат фиксированного сбора.
Читайте такжеУкрзализныцю хотят лишить права устанавливать цены на перевозкиТакже в планах министерства принятие ряда нормативных актов, согласно которым будет ликвидировано госрегулирование отношений между субъектами хозяйствования автостанций и перевозчиков, упрощена система конкурсов на получение права работы на пригородных маршрутах, урегулирована деятельность нелегальных перевозчиков на этих маршрутах, а также сформировано понятие регулируемого тарифа.
Кроме того, к осени министерство планирует утвердить для перевозчиков единую методическую рекомендацию расчета экономически обоснованного тарифа на городские перевозки, которая будет учитывать как интересы перевозчиков, так и пассажиров.
Как сообщал УНИАН, 5 мая Кабинет министров опубликовал распоряжение, согласно которому отменялось государственное и муниципальное регулирование тарифов на пассажирские перевозки, за исключением железнодорожных.
Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) неоднократно обращалась к правительству Украины с просьбой отменить государственное регулирование тарифов на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования и ввести свободные тарифы на соответствующих маршрутах.
В ответ на заявления перевозчиков министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что уже обратился в Минэкономразвития с просьбой упростить систему контроля тарифов на проезд для возможности их оперативной корректировки. При этом министр отметил, что полная отмена контроля над ценообразованием в сфере пассажирских перевозок невозможна по причине соблюдения при перевозках социального аспекта. Позже, в апреле текущего года, Антимонопольный комитет Украины предоставил Министерству инфраструктуры обязательные для рассмотрения рекомендации с целью недопущения установления необоснованных тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.