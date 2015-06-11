Ко Дню Конституции пустят дополнительный поезд Киев–Ужгород

«Укрзализныця» с целью удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Конституции назначила дополнительный поезд № 207 Киев – Ужгород в составе 18 вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, из Киева поезд отправится 26 июня в 17:30, а в обратном направлении – 29 июня в 13:21.

Поездом смогут воспользоваться также жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Стрыя, Мукачево и других городов.

«Билеты на этот поезд уже можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-сервис резервирования и приобретения проездных документов: http://booking.uz.gov.ua», - отмечают в ведомстве.

Кроме дополнительного поезда по маршруту Киев – Ужгород постоянно курсируют поезда №13, 81 и 99.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» на лето запустит дополнительный поезд "Интерсити+" из Киева в Одессу.

Поезд будет отправляться из Киева и Одессы 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29 июня, а с 30 июня по 31 августа - ежедневно

С 7 июля «Укрзализныця» запустит ночной экспресс Харьков – Ивано-Франковск, проходящий через Киев.

Со второй половины января этого года "Укрзализныця" (из-за нехватки средств на обслуживание складов) отменила шесть пар поездов, а для ряда других поездов – сократила частоту курсирования.

В конце 2014 года «Укрзализныця» начала разработку нового графика движения поездов на 2015/2016 годы, который будет введен в действие 13 декабря 2015 года, а не в мае, как это было раньше.