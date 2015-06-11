С сегодняшнего дня возобновлено движение автобусов из Мариуполя в Донецк

Сегодня в 8 утра с мариупольского автовокзала в Донецк отправился первый после продолжительного перерыва автобус «Мариуполь - Донецк».

«Из Донецка тоже пришел автобус, который загрузился пассажирами и отправился по маршруту обратно в Донецк», - сообщил 0629 начальник мариупольского междугороднего автовокзала Евгений Горбань.

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На автовокзале отметили, что с завтрашнего дня перевозчики запустят все свои автобусы, ранее работавшие на маршруте «Мариуполь – Донецк».

«График отправления автобусов в Донецк остался прежним, но мы не можем исключать простои на блокпостах, поэтому прибывать автобус может с опозданием», - сказали на автовокзале.

Напомним, 4 июня во время боевых действий в Марьинке была перекрыта часть трассы из Мариуполя в Донецк.