Рынок импортных б/у автомобилей упал на 22%

Продажи впервые ввезенных в Украину бывших в употреблении автомобилей в мае 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократились на 22% – до 2,151 тыс., сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

При этом в ассоциации отметили, что относительно апреля рынок такого автотранспорта сократился всего на 0,6%.

По данным ассоциации, продажи в легковом сегменте автомобильного секонд-хенда в мае 2015 года по сравнению с маем прошлого года выросли в 6,3 раза – до 1,188 тыс. единиц, а по сравнению с апрелем текущего года - на 4%.

В сегменте б/у коммерческих автомобилей объем продаж сократился на 64% - до 910 единиц, и на 6% по сравнению с предыдущим месяцем.

На рынке автобусов относительно мая 2014 года объем продаж вырос на 83% - до 53 единиц, и сократился на 2% относительно апреля.

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Традиционно среди легковых и коммерческих автомобилей лидирует Renault с результатом 349 шт. и 213 шт. соответственно, среди автобусов – Mercedes-Benz, 32 шт.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли в 2 раза – до 2,197 тыс. При этом по итогам 2014 года общий объем продаж впервые ввезенных бывших в употреблении автомобилей в Украине сократился на 45% – до 62,516 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.