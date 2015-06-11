Власти Львова хотят внедрить электронный билет в городском транспорте уже с января 2016 года

Львовские городские власти намерены с 1 января 2016 года запустить проект по внедрению электронного билета на проезд в пассажирском транспорте города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на семинаре, посвященном вопросам инвестирования и функционирования городского общественного транспорта Украины.

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По данным Львовского горсовета, на сегодняшний день система расчетов в городском общественном транспорте является неудовлетворительной, а внедрение электронного билета позволит увеличить доходность предприятий транспорта на 30-40%.

Львовские власти планируют решить этот вопрос совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщал УНИАН, единый электронный билет на проезд в городском пассажирском транспорте Киева планируется ввести до октября этого года.