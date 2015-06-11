В набсовет акционерной компании на базе "Укрзализныци" будут входить иностранцы

Министерство инфраструктуры Украины намерено пригласить иностранных экспертов на должности членов наблюдательного совета публичного акционерного общества на базе "Укрзализныци", которое планируется создать к сентябрю этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Есть наблюдательный совет, куда могут входить независимые члены, и это могут быть даже иностранцы. Сегодня мы уже начали активный поиск таких независимых директоров-иностранцев по всей Европе. Мы уже начали проводить интервью с заинтересованными людьми из Польши, Германии, Литвы. Это те интервью, которые уже были проведены", - сообщил министр.

По словам присутствовавшего на брифинге начальника департамента реформирования и корпоративного развития "Укрзализныци" Евгения Кравцова, всего в состав набсовета акционерной компании будут входить 11 членов с учетом главы набсовета.

Он также сообщил, что пять членов правления будут заниматься сферой бизнеса (бизнес-блок), отвечая за грузовые и пассажирские перевозки, инфраструктуру, подвижной состав, работу с предприятиями; еще пять – сферой обеспечения и отвечать за техническую политику, финансы, управление персоналом и социальную политику, корпоративную информатизацию, реформирование и управление имуществом.

Кравцов добавил, что количественный состав набсовета будет утверждать правительство, но в европейской практике он составляет в среднем 6-9 человек.

Министр инфраструктуры также сообщил, что структура управления железнодорожной акционерной компании будет трехуровневой.

«Мы предлагаем перейти к трехуровневой системе управления. Есть государственный уровень управления - это Кабинет министров и Министерство инфраструктуры. Следующий уровень - это наблюдательный совет, и в нем будут не только представители операционного менеджмента железной дороги, но и независимые эксперты, которые могут быть также иностранцами. И третий уровень - это уровень правления", - сказал Пивоварский.

В структуре акционерной компании "Украинская железная дорога" также будет создано собственное казначейство, которого на сегодняшний день в структуре железнодорожной госадминистрации нет.

«В «Укрзализныце» не существует казначейства. Я был очень удивлен этому», - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что изменения в организационной структуре "Укрзализныци" будут внедряться уже в ближайшее время.

"Мы начнем создание новой организационной структуры уже сегодня. В любом случае уйдет некоторое время на то, чтобы полностью новую организационную структуру имплементировать", - отметил Пивоварский.

Глава транспортного ведомства также сообщил, что ранее анонсированная корпоратизация предприятия идет согласно графику, и до конца июня Фонд госимущества должен подтвердить оценку имущества ведомства.

«Как ожидалось, к концу июня Фонд госимущества должен подтвердить оценку имущества «Укрзализныци», и мы начнем формировать новую компанию, то есть мы идем по графику», - подытожил министр.

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Пивоварский сообщил, что акционерная компания на базе "Укрзализныци" будет создана уже к сентябрю текущего года. Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.