"Укрзализныця" отказалась от посредников при закупках электроэнергии

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Бланка, на протяжении многих лет УЗ закупает электроэнергию на Оптовом рынке и у независимых поставщиков, которых всего три и они связаны между собой.

"Независимые поставщики, в свою очередь, покупают электроэнергию там же, на Оптовом рынке электроэнергии. Так случилось, что на протяжении многих лет независимые поставщики не меняются - их три - Укрэнерготранзит, ГазЭнерго и Энерготраст", - написал Бланк.

"И так случилось - все они аффилированные между собой. На лицо многолетний сговор с доходной частью - 400-500 млн гривен в месяц. За годы работы этой схемы, энергопоставщики обзавелись покровителями в самых высоких кабинетах. И явно не планировали терять такой лакомый кусок доходов как УЗ", - добавил и.о. руководителя "Укрзализныци".

На протяжении многих лет УЗ закупает электроэнергию на Оптовом рынке и у независимых поставщиков. Независимые поставщики... Posted by Максим Бланк on Thursday, June 11, 2015

Бланк отмечает, что полученные от "Укрзализныци" деньги энергопоставщики направляли в налоговые ямы или выводили в оффшор. "Налоговая вскрыла эти потоки и сообщила нам. Для УЗ - такой поставщик - это, как минимум, риск непризнания налогового кредита", - сказал Бланк.

Читайте такжеОККО предложила самую низкую цену на поставку топлива для УЗ"Поэтому, сегодня я дал указание осуществлять закупку в Оптовом рынке и подготовить проведение новых тендеров на закупку электроэнергии, где, среди прочего, будет оцениваться налоговая чистота поставщиков", - написал и.о. СЕО "Укрзализныци".

Ранее УНИАН писал, что государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») может сорвать сезон пассажирских перевозок в летний период из-за отсутствия необходимого количества запасных частей для железнодорожного транспорта.