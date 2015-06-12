В Кривом Роге сошли с рельсов и перевернулись пять вагонов грузового поезда

В Кривом Роге возле железнодорожной станции «Западная» Приднепровской железной дороги сошли с рельсов и перевернулись 5 вагонов с железорудным концентратом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, уточнив, что авария произошла вчера, 11 июня, в 20.40.

«Во время движения грузового поезда №2730 в составе 53 вагонов с железорудным концентратом, который следовал от станции "Ингулец" до станции "Кривой Рог", на переходе с двухколейного на одноколейный путь сошли с рельсов и опрокинулись на бок 5 вагонов (с 37-го по 41-й)», - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, повреждено 100 метров железнодорожного полотна. Жертв и пострадавших нет.

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Движение железнодорожного транспорта на данном отрезке временно приостановлено. Пригородные и пассажирские поезда следуют по измененному маршруту, говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 12 июня проводятся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены аварийно-восстановительный поезд и ремонтные бригады. Причина схода вагонов устанавливается.