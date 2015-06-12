Пассажирские поезда из-за аварии в Кривом Роге опаздывают в Херсон и Николаев на 3 часа

Из-за схода с рельсов в ночь на 12 июня четырех вагонов грузового поезда на станции Кривой Рог - Западный Приднепровской железной дороги, движение пассажирских поездов Херсон - Харьков, Киев - Херсон и Киев - Николаев организовано по альтернативному маршруту, с задержкой прибытия около трех часов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о сходе с рельсов пяти грузовых вагонов.

Согласно сообщению "Укрзализныци", в настоящее время на станции продолжается ликвидация последствий аварии.

"Сейчас принимаются меры и продолжается значительный объем подготовительных работ для того, чтобы поднять еще три вагона. Работники железной дороги планируют в течение дня, ближе к вечеру, отремонтировать пути и восстановить движение поездов на станции Кривой Рог - Западный", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что на месте инцидента работает комиссия в составе работников "Укрзализныци" и Приднепровской железной дороги, которая должна установить причины схода вагонов грузового поезда.