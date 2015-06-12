На тендерах по закупке электроэнергии больше не будет сговора поставщиков - глава УЗ

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава госкомпании Максим Бланк.

«На протяжении многих лет УЗ закупает электроэнергию на Оптовом рынке и у независимых поставщиков. Независимые поставщики, в свою очередь, покупают электроэнергию там же, на Оптовом рынке электроэнергии. Так случилось, что на протяжении многих лет независимые поставщики не меняются - их три - Укрэнерготранзит, ГазЭнерго и Энерготраст. И так случилось - все они аффилированны между собой. На лицо многолетний сговор с доходной частью - 400-500 млн. гривен в месяц. Полученные деньги энергопоставщики сливали в налоговые ямы или выводили в оффшор. Налоговая вскрыла эти потоки и сообщила нам. Для УЗ - такой поставщик - это, как минимум, риск непризнания налогового кредита, - написал Максим Бланк.

Максим Бланк сообщил, что поручил до минимума снизить закупки вне Оптового рынка, а также организовать проведение новых тендеров на конкурентных принципах с учетом «налоговой чистоты» компаний - претендентов.

При этом руководитель «Укрзализныци» намекнул, что не исключает ответных действий со стороны тех, у кого отобрали «лакомый кусок».

«За годы работы этой схемы, энергопоставщики обзавелись покровителями в самых высоких кабинетах. И явно не планировали терять такой лакомый кусок доходов как УЗ. Эта схема - самая большая и долговременная схема, работавшая на УЗ. Люди, связанные с ней - опасны и имеют серьезную «крышу». Я знаю, это уж не первый тотализатор, но он открыт – «Бланк против энергопоставщиков». Ваши ставки?»

Напомним, это не первый случай, когда Максим Бланк разоблачает масштабную коррупционную схему, действовавшую в госкомпании. В марте этого года был отстранен от должности, а затем уволен начальник ЮЗЖД Алексей Кривопишин, которого обвиняли в использовании имущества «Укрзализныци» с целью личного обогащения. Занявшему принципиальную позицию по данному вопросу Бланку сначала угрожали, а затем сожгли автомобиль.