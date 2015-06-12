В правительстве считают тендеры Укрзализныци абсолютно открытыми и прозрачными

Предприятие проводит закупки абсолютно открыто и прозрачно. Об этом в интервью «Деловой столице» заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

Системная работа по борьбе с злоупотреблениями при проведении тендеров началась в «Укрзализныце» в прошлом году с приходом ее нынешнего руководителя Максима Бланка.

«В прошлые годы была откровенная узурпация тендерных поставок «Укрзализныци» всего несколькими компаниями, о чем не раз писала пресса. Они выигрывали тендеры, пользуясь близостью к руководству УЗ. Цены при закупке завышались на 10-20 %. «Доход» затем делился между поставщиком услуг и чиновниками «Укрзализныци». Естественно, все эти договоры и тендеры были отменены сразу же, как только в «Укрзализныцю» зашло новое руководство», - отметил Максим Бланк.

Впрочем, глава госкомпании считает, что «еще рано гордится тем, что сделано». Ведь уголовные дела на основе выявленных фактов коррупции в основном не заканчиваются реальным наказанием преступников.

«В отрасли выявлено немало случаев злоупотреблений и открыто уголовных дел. Но лично мне очень жаль, что ни один причастный к коррупционным действиям до сих пор не наказан».

По мнению Бланка, это результат недореформирования судебной системы страны. Впрочем, руководитель госкомпании уверен, что ситуация изменится к лучшему.

«Я не за точечные удары, а за системную борьбу с гидрой коррупции. Это длительная и кропотливая работа, ведь схемы (коррупционные) тщательно планировались, они строились десятилетиями, а теперь, чтобы их преодолеть, нужны определенное время и усилия. Сейчас мы постепенно накапливаем критическую массу тех решений, которые позволят эффективно противостоять явлению коррупции».

Руководитель «Укрзализныци» заявил, что в данный момент делаются очередные шаги по искоренению злоупотреблений при отборе поставщиков. В частности, речь о внедрении справедливой очередности расчетов за поставленные товары и услуги. Контролировать процесс оплаты отныне будет автоматизированная система.

Максим Бланк также заявил о кампании по борьбе с экспедиторскими фирмами, «которые реально ничего не делают, а созданы лишь для того, чтобы брать поборы с клиентов». «В ближайшее время должны остаться только те экспедиторы, которые реально привлекают объемы грузов», - резюмировал он.

В правительстве подтверждает тот факт, что тендеры в «Укрзализныце» сегодня проводятся абсолютно открыто и прозрачно. «Все тендерные процедуры, все тендерные условия раскрыты. Если кто-то не получит доступ к торгам, предложил ниже цену, но проиграл, - это все проверяется. На сегодня те цены, которые мы видим по закупкам, в частности, по железной дороге, они конкурентные. Более того, заходят новые поставщики, которые за последние годы даже не могли получить доступ к тендерам. Их просто не пускали», - отметил Пивоварский.

По мнению экспертов, в прошлом при закупках в «Укрзализныце» «на коррупции» ежегодно терялось около 1 миллиарда гривен.