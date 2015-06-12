Укрзализныця заявляет, что работает в штатном режиме

Об этом сообщили в «Укрзализнице».

Перед товарным поездом из 58 пустых вагонов, следовавшем из Углегорской ТЭС на станцию Попасная, взрывом повреждено 4 метра пути. Как говорится в сообщении, благодаря умелым действиям машиниста, состав с рельсов не сошел.

Сегодняшний взрыв - уже второй за последние два дня. Вчера в 5 часов 20 минут был подорван товарняк из 57 вагонов, идущий со станции Ясиноватая в Красный Лиман. На перегоне ст. Ясиноватая - ст. Скотоватая под 17 вагоном состоялся взрыв, разворотивший тормозную магистраль. Жертв и пострадавших нет. Железнодорожникам удалось оперативно восстановить поврежденные пути и возобновить движение поездов.

Несмотря на «рельсовую войну», которую пророссийские террористы объявили Украине, железная дорога обеспечивает стабильность грузоперевозок, считают в «Укрзализнице».

«Это война, которую мы ведем на своем фронте. Причем каждый сотрудник проявляет профессионализм, мужество и героизм. Именно поэтому в форс-мажорных обстоятельствах украинская железная дорога работает в штатном режиме», - сообщил руководитель УЖД Максим Бланк.

Напомним, 4 июня в 1:11 на перегоне Дачная - Выгода Одесской железной дороги под грузовым поездом также произошел взрыв. В результате взрыва с рельсов сошли три вагона, пострадавших нет. Грузовой поезд курсировал пустым.