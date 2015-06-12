Мининфраструктуры отказалось включить в конкурсную комиссию профсоюзы портовиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации морских профсоюзов.

Так, на официальный запрос Федерации морских профсоюзов об обеспечении представительства в Конкурсной комиссии трудовых коллективов таких отраслеобразующих портов, как Одесский, Южный, Ильичевский, Николаевский и другие, Мининфраструктуры ответило отказом, сославшись на то что Порядком создания Конкурсной комисии такая возможность не предусматривается.

Как заявил председатель Профсоюза работников морского транспорта Сергей Брызгалов, в отказе министерства читается полное игнорирование интересов портовиков, на которых собственно держится отрасль. «Как всегда ведутся подковерные игры и готовятся ангажированные решения. А "политическая целесообразность" вытесняет реальные интересы предприятий и собственно работников этих предприятий, т.е. министерским чиновникам наплевать на мнение рабочих» - так охарактеризовал Брызгалов позицию Министерства инфраструктуры.

«Для нас важно, чтобы во главе предприятий стояли люди действительно знающие отрасль и способные активно ее развивать. Директорами портов должны быть люди которые уже на деле показали положительные результаты, а также проявили себя как люди понимающие потребности рабочих и могущие обеспечить им социальную защиту в полном объеме. В этом мы видим приоритет и хотим отстаивать его в составе Комиссии», - добавил председатель профсоюза.

Как сообщают в пресс-службе Федерации морских профсоюзов, сейчас готовится обращение к премьер-министру Украины об изменении порядка включения представителей профсоюзных организаций в Конкурсную комиссию Министерства инфраструктуры по выборам директоров портов.