Мининфраструктуры должно проверять эффективность аренды портов – Спецкомиссия ВРУ
Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации хочет, чтоб Министерство инфраструктуры прежде чем заключать договор аренды или любой другой формы привлечения частного капитала в объекты портовой инфраструктуры, анализировали их «на эффективность».
Об этом говорится в проекте решения комиссии, которую опубликовал на своей странице в Facebook глава спецкомисии народный депутат Борис Филатов.
Так, по решению комиссии, Мининфраструктуры и Фонд Государственного имущества при привлечении частного капитала к управлению госимуществом должны оценивать преимущества и недостатки каждого заключенного договора аренды (или любой другой формы инвестирования) как для конкретного государственного предприятия, так и для государственного бюджета в целом. Кроме того, указанные ведомства обязаны предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить в будущем необоснованного и бессистемного дробления целостных имущественных комплексов.
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Напомним, 10-11 июня в Одессе проходило выездное заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации. Один из главных вопросов повестки дня - эффективное использование портовой инфраструктуры и проверка необоснованных договоров аренды объектов портового имущества. Ранее парламентарии заявили, что использование аренды как формы государственно-частного партнерства часто неоправданно и приводит к злоупотреблениям.