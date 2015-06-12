Мининфраструктуры должно проверять эффективность аренды портов – Спецкомиссия ВРУ

Об этом говорится в проекте решения комиссии, которую опубликовал на своей странице в Facebook глава спецкомисии народный депутат Борис Филатов.

Так, по решению комиссии, Мининфраструктуры и Фонд Государственного имущества при привлечении частного капитала к управлению госимуществом должны оценивать преимущества и недостатки каждого заключенного договора аренды (или любой другой формы инвестирования) как для конкретного государственного предприятия, так и для государственного бюджета в целом. Кроме того, указанные ведомства обязаны предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить в будущем необоснованного и бессистемного дробления целостных имущественных комплексов.

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Напомним, 10-11 июня в Одессе проходило выездное заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации. Один из главных вопросов повестки дня - эффективное использование портовой инфраструктуры и проверка необоснованных договоров аренды объектов портового имущества. Ранее парламентарии заявили, что использование аренды как формы государственно-частного партнерства часто неоправданно и приводит к злоупотреблениям.